EMA MURE ⟩ «Leidsin 14-aastase tütre sahtlist seksmänguasja. Kuidas käituda?»

Kuue lapse ema Susan avaldas, et ka tema koges mõne aasta eest sarnast olukorda. «Kirjutasin oma tütrele lühikese kirja, milles ütlesin, et leidsin tema mänguasjad. Rõhutasin, et ta ei pea millegi pärast piinlikkust tundma, kuid võib alati küsimustega minu poole pöörduda,» rääkis Susan.

Kuna teema võib noorele inimesele ebamugavust valmistada, jättis ema tütrele ka märkmiku, kuhu ta saab soovi korral enda küsimused kirja panna ning need emale padja alla jätta. Seejärel vastas Susan tütre küsimustele samas märkmikus ning jättis need tema padja alla. «Minu lapse jaoks oli palju lihtsam asju üles kirjutada, kui laua taga minu vastas istuda ja rääkida. Ta suutis nii end paremini väljendada,» sõnas kuue lapse ema.

Naine lisas, et nii oli ka temal endal võimalik enne vastamist mõtteid koguda ning mitte paista välja murelik või šokeeritud. «Kartsin, et kui jätan tütrele mulje, et olen olukorrast häiritud, tekitab see temas ebamugavust ning ta ei soovigi end mulle enam avada,» tunnistas Susan. Kirjutamine sobis nii emale kui tütrele ning esmapilgul piinlik teema sai ühiselt läbi arutatud.