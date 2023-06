SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Harry Styles pani keset kontserti fänni lapsele nime

Harry Styles märkas enda teisipäevasel kontserdil rahvasummas üht rasedat naist ning pöördus tema poole. «Mitmes kuu sul juba on, kui tohib küsida?» uuris laulja lapseootel fännilt. Naine tunnistas Harryga rääkides muu hulgas, et plaanis just tualetti külastada. Selle asemel, et edasi laulda, otsustas Styles kontserti hetkeks katkestada, ning jätkata alles siis, kui naine on tagasi saalis.