Maailma lopsakaimate huultega naine otsib kaaslast: ma olen väga valiv!

Andrea Ivanvoais on avaldanud, et on teinud maailmarekordi vääriliste huulte saavutamiseks tuhandete eurode eest täitesüste. 25-aastane sotsiaalmeediastaar loodab saavutada veel ühe maailmarekordi – maailma defineeritumad ja ümaramad põsesarnad.

Paraku on tekitanud naise ilustandardid tema isiklikus elus mitmeid probleeme, sealjuures on olnud Andreal probleeme kaaslase leidmisega. Kuigi kaunitar saab meestelt sotsiaalmeedias palju tähelepanu, pole ta siiani enda kõrvale seda õiget leidnud. Ivanvoais on kindel, et nõustub koos olema vaid sellise mehega, kes armastab naise välimust ega palu tal muutuda.

«Kui ma olen kellegagi suhtes ja ta ütleb mulle, et tal on ebamugav minuga avalikus kohas käia, siis me läheme lahku,» paljastas bulgaarlane Andrea. «Tunnen end sellises olukorras ebamugavalt ja solvatuna, seega soovin leida endale uue partneri, keda mu välimus ei häiri.» Andrea sõnul on tal olnud suhteid omajagu, kuid enamik neist on õnnetult lõppenud.