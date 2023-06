Naine, kes on suhtes 26 aastat vanema mehega: minuga flirditakse sageli mu mehe ees, sest teda peetakse mu isaks

Allison, kes abiellus endast 26 aastat vanema mehega, avaldas, et inimesed eeldavad sageli, et Ben on tema isa. Samuti on naisel kõrini kommentaaridest noorematelt meestelt, kes arvavad, et ta ei saa oma abielus õnnelik olla. Meenutades, kuidas inimesed on paari vanusevahele reageerinud, ütles Allison: «Ekslikult arvatakse, et ma olen Beni tütar, või kui isegi oleme paar, ei ole ma õnnelik.»

Paar sai 2003. aastal kolmikud, kui Allison sünnitas Benjamini, Noa ja Ethani. Ben oli toona 53-aastane ja Allison 27-aastane. Kolm aastat hiljem tervitas paar kaksikuid Miat ja Jude'i. Beni sõnul on paari abielu õnnelik, kuid laste kasvatamine suurim väljakutse, sest korraga kahte-kolme väikest last kasvatada on üsna keeruline. «Viie lapse korraga kasvatamine on meile mõnevõrra üle jõu käinud, kuid saame sellega koos hakkama.» Küll aga häirib Beni ja Allisoni, kui lapsi lasteaeda viies arvatakse, et Ben on nende vanaisa.

Allisoni vanem kaasa pole ka noorematele meestele märkamatuks jäänud. Naine tunnistas, et teised vanemad mehed on hakanud end talle suhkruissiks pakkuma ning nooremad mehed on tulnud lagedale ideega minna kõrvalsuhtesse. «Ilmselgelt on see minu jaoks solvav – meil on väga terve abielu,» kommenteeris naine.