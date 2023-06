Pere broneeris Prantsusmaal luksusvilla. Kohale jõudes ootas neid suur šokk

Londonis elav 42-aastane Dave oli veendunud, et ei pea pettust kartma, sest broneeris villa populaarsel veebisaidil Booking.com. Paraku mõistis pere kiirelt, et läheduses nende broneeritud luksusvillat ei asu ning tõdes, et tõenäoliselt jäävad nad sel ööl öömajata. Õues oli lõõskav kuumus ning Dave'i seitsmendat kuud rase kaasa hakkas juba paanikasse minema. Ka kaks kolmeaastast last olid segaduses ja ootamatust olukorrast pettunud.

Nukker olukord muutus pere jaoks veelgi hullemaks, kui kõik lähedalasuvad hotellid, kuhu nad helistasid, olid suve lõpuni täis broneeritud. Dave avaldas ajalehele The Sun, et lõpuks nad siiski leidsid teise majutuskoha, mis asus kahetunnise autosõidu kaugusel, kuid pidid selle eest veel kaheksa tuhat eurot välja käima. «Probleem polnud meie jaoks isegi niivõrd rahas, vaid selles, et meil polnud kohta, kuhu ööseks jääda,» lisas pereisa. Booking.com aitas perel leida uue majutuskoha, ent pakkus kompensatsiooniks vaid 25 eurot.