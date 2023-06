JAANI-ERI ⟩ Rebasesabast vihad, sõira valmistamine, oma Jaani leidmine — mida tegid pärimuse järgi Eesti naised jaanipäeval?

Rahvaluule koguja Matthias Johann Eisen (1857–1934) on üles tähendanud, et: «jaanipäeva õhtul kogusivad naised ja tüdrukud lillekesi ja sidusid kaseokstest vihtu.» Nende arvates pidi sarnase vihaga vihtumine tervisele väga kasulik olema. Emad vihelnud tütreid rebasesabaga, et nad rutemini mehele saaksid. Lilled pandud talveks paigale ning antud siis lehmadele. Kui neil midagi viga olnud, see pidanud kindlasti aitama.