Tohutult kaalust alla võtnud Rebel Wilson: inimene vajab tegelikult väga vähe kaloreid

43-aastane Wilson käis hiljuti Austrias Vivamayri meditsiinispaas nädalasel retriidil, kus ta sai teada, et inimene vajab päevas vaid umbes 600 kalorit. «Siiani on arvatud, et vaja läheb 1500 või 2000 kalorit,» selgitas näitlejanna. Wilsoni sõnul arvavad inimesed sageli, et peavad tarbima mitu tuhat kalorit päevas, aga kui süüa täisväärtuslikku toitu, saab organism vajaliku kätte ka vähesemast.

Kuigi näitlejanna usub, et nii vähene hulk kaloreid päevas võib mõnele hullumeelsena näida, on ta kindel, et regulaarselt väikseid koguseid tervislikku toitu süües püsib tervis korras. Siiski rõhutas Wilson, et niivõrd madala kalorsusega toitumiskava pole mõeldud igapäevaseks rutiiniks, vaid lühiajaliseks dieediks.

Rebel, kes on kaotanud paari viimase aastaga üle kolmekümne kilo, tunnistas, et on pärast tütre sündi siiski veidi juurde võtnud. «Nüüd ei saa ma enam nii tihti jõusaalis käia ja tööd teha kui varem,» selgitas värske ema, tuues kaalutõusu põhjuseks ka unepuudust ja muudatusi elustiilis.