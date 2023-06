Alê Barba Ruiva postitas ühismeediasse video mehest, kes pöördus salongi, et oma habe vahatamise meetodil täielikult eemaldada.

Tänaseks on video kogunud 96 miljonit vaatamist ning tuhandeid kommentaare. Paljud peavad meest hulluks, et ta nii ekstreemse iluprotseduuri ette võttis ning mitmed tunnistavad kommentaariumis, et nemad midagi sellist ei suudaks.