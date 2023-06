Mees kahtlustab oma seksihulluks muutunud naist väga alatutes sepitsustes

«Kui sõbranna helistas talle, et peatsest ilmakodanikust teavitada, puhkes mu tüdruksõber nutma ja katkestas kõne. Ta on alati rääkinud, et tahab enne emaks saada, kui tema sõbranna. Nüüd on aga käes hetk, kui kardan, et ta kasutab mind ära. Ta on muutunud täielikuks seksihulluks ja muudkui meelitab mind voodisse,» räägib mees. «Tema on selgesõnaliselt öelnud, et tahab lapsi, mina olen resoluutselt vastanud, et pole selleks valmis. Ja nüüd muretsen, et ta poputab mind seksiga vaid seetõttu, et tahab salaja rasestuda.»