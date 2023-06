UUED OHUD ⟩ Võõralt mehelt veipi laenanud naisega juhtus midagi šokeerivat

Chloe Hammerton külastas koos oma tüdruksõbraga 17. juunil Suurbritannias Isle of Wighti festivali ning nad lootsid nautida mõnusat suvist muusikasündmust. Rõõmsa kogemuse asemel sattusid naised aga hoopis eluohtlikku olukorda. Chloe tüdruksõber Natasha postitas loo ehmatavast juhtumist ka Facebooki, et teisi inimesi uute ohtude eest hoiatada, kirjutab Tyla .

Vaid minut pärast mehe e-sigareti tõmbamist kukkus Chloe kokku, ta ei saanud liikuda ega rääkida ning ta kaotas korduvalt teadvust. Lisaks muutusid naise pupillid korduvalt väga suureks ning siis jälle väikesteks täppideks tagasi. Naise tüdruksõber kirjutas sotsiaalmeedias, et laupäeva õhtul juhtunu muutis nende nädalavahetuse kohutavaks ning ta kartis, et Chloe kaotab veibi tõttu oma elu.

Natasha jagas hirmutavat lugu, sest ta soovib veipi pakkunud meest leida ja tahab ka teisi inimesi hoiatada, et nad võõraid inimesi pimesi ei usaldaks. Natasha kirjutas, et kuigi korgijookide ja muude pahatahtlike uimastite kasutamisest on palju räägitud, polnud nii tema kui ka tema sõbrad mürgitatud veipidest kunagi kuulnud. Pole veel selge, kas tegemist on uue ohtliku viisiga naisi ära kasutada või oli mürgitatud e-sigaretil mõni muu ebameeldiv eesmärk.