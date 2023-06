Põhjus, miks modellid lennukis suutäitki ei söö

Lennukis on alati meeldiv süüa, isegi kui sealne toiduvalik ei ole eriti ahvatlev. Esiteks aitab see mõnusasti aega sisustada ja teiseks mõjub toit enesetunnet parandavalt.

Näiteks rääkis üks American Airlinesi endine töötaja , et seitsmetunnise lennu ajal New Yorgist Londonisse ei söönud supermodell Rosie Huntington-Whiteley mitte raasugi. Lisaks ei joonud naine ka pakutavaid jooke, vaid tellis väikese pudeli allikavett.

Paljud inimesed lendavad lennukitega vaid paar korda aastas, kui nad puhkusel käivad. Modellide jaoks on lennureisid pigem elu tavaline osa, eriti moenädalate ajal. Seetõttu püüavad nad teha kõik, et vältida jet lag’i tagajärgi, olla kohe pärast maandumist energiat täis ja näha suurepärane välja.

Kõrgustes olemine mõjutab suuresti ainevahetusprotsesse meie kehas. Seetõttu kaebavad paljud pärast lendu, et neil on puhitus, kõhuvalu, kõhukinnisus ja loomulikult turse. Lennul pakutav toit on kõrge kalorsusega ja sisaldab palju soola, mistõttu eelmainitud sümptomid tekivadki. Söömisest keeldumine on kõige olulisem meede selliste tagajärgede vähendamiseks.