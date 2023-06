TAYLOR SWIFT ⟩ Popikuninganna avaldas Euroopa tuuri kuupäevad

«Romeo, take me somewhere we can be alone…» ei ole ilmselt kellelegi tundmatu fraas laulust «Love Story», millega Taylor Swift võitis esmakordselt laialdast tunnustust üle kogu maailma ja mis andis tema karjäärile uskumatu tõuke. Swift on üks enimmüüvaid artiste maailmas ning omab rekordit ka Ameerika Aasta Artisti tiitlites - neid on tal kokku suisa seitse!

Taylor Swift 2018 Billboardi Muusika Auhindadel. Foto: Jamie Lamor Thompson/Shutterstock

Ta on inspireeriv naine, kes oma südikuse ja õigluse eest võitlemisega on eeskujuks meile kõigile. Nimelt, mõndade aastate eest võis näha ilmumas Swifti vanu tuntuid laule, kuid mille järele oli sulgudesse lisatud «Taylor’s Version» (eesti k - Taylori versioon). «Taylori versioon» on popikuninganna vastus skandaalile, milles tema endine mänedžer Scooter Braun omas täieõiguslikult voli tema muusika üle, kontrollides sellega ka tema loomingulisi õigusi. «Taylori versioonid» on tema varasemate albumite uuesti salvestatud versioonid, mis on loodud selleks, et taastada õiguspärane kontroll Swifti enda muusika üle. See samm tõstab esile tema võitlust artistiõiguste ja ausa loomingulise väljenduse eest muusikatööstuses.

Taylori isiklik elu on sama värvikas kui tema muusikaline karjäär. Tema minevikus on olnud mitmeid suhteid ja mõned tema ikoonilised laulud on kirjutatud just lahkuminekutest, mis on pannud fännid tema armuelu üle lakkamatult spekuleerima. Alates Joe Jonasest kuni Harry Stylesini on tema kohtinguteekond olnud sama intrigeeriv kui tema muusika, jättes fännid mõtlema, kes võiks olla järgmine inspiratsiooniallikas tema tulevastele hittlugudele.

The Eras 2024 Euroopa kontserdid:

09/05 Pariis, Prantsusmaa

10/05 Pariis, Prantsusmaa

17/05 Stokholm, Rootsi

24/05 Lissabon, Portugal

30/05 Madrid, Hispaania

02/06 Lyon, Prantsusmaa

07/06 Edinburgh, Suurbritannia

08/06 Edinburgh, Suurbritannia

14/06 Liverpool, Suurbritannia

15/06 Liverpool, Suurbritannia

18/06 Cardiff, Suurbritannia

21/06 London, Suurbritannia

22/06 London, Suurbritannia

28/06 Dublin, Iirimaa

29/06 Dublin, Iirimaa

05/07 Amsterdam, Madalmaad

06/07 Amsterdam, Madalmaad

09/07 Zürich, Šveits

13/07 Milaano, Itaalia

18/07 Gelsenkirchen, Saksamaa

23/07 Hamburg, Saksamaa

27/07 München, Saksamaa

02/08 Varssav, Poola

09/08 Viin, Austria

16/08 London, Suurbritannia