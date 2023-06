UUS REKORD ⟩ Just nii palju abielusid sõlmiti Eestis möödunud aastal

Kuid erinevalt 1990. aastate algusest, kui ka lahutuste arv oli kõrge, näitavad 2022. aasta andmed lahutuste puhul langustrendi. Kuigi lahutuste arv on vaid mõnevõrra väiksem kui 2020. või 2021. aastal, on hea meel tõdeda, et nii vähe lahutusi pole taasiseseisvunud Eestis kunagi registreeritud.