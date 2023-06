HÄMMASTAV SARNASUS ⟩ Donald Trumpi teismeline poeg on nagu isa suust kukkunud

Barron Trumpist on avaldatud mitmeid fotosid, kus ta oli veel väike poiss, kuid hiljem on noormees avalikkuse tähelepanust kõrvale hoidnud. Paari nädala eest, mil Donald Trump tähistas oma 77. sünnipäeva, pildistati Melaniat ja Barronit New Yorgis Trump Towerist lahkumas. Kuigi Donald ja Melania on mõlemad üsna pikad, jahmatas rahvast nende poja ekstreemne pikkus – Barronil on pikkust lausa kahe meetri ja ühe sentimeetri jagu.

Barron on ühtlasi esimene poiss, kes on elanud Valges Majas pärast JFK juuniorit, sest kõigil Trumpile eelnenud presidentidel on olnud tütred. Ekspresidendi poeg räägib vabalt inglise ja sloveeni keelt, millest viimane on poisi emakeel.