HIRMUÄRATAV ⟩ Vanaema juurde viidud lapselaps ei naasnud enam kunagi koju

Viieaastase poisi vanaema Elena Anghel tunnistas kohe sündmuspaigal, et pussitas oma lapselast, sest kaotas enesekontrolli. Kohtule avaldas perekond, et Anghel kannatas sel ajal vaimuhaigusega seotud luulude all, mille järel toimetati keskealine naine haiglasse.

Kuigi oli teada, et David-Mario vanaema oli oma kodumaal Rumeenias psühhootiliste ja depressiivsete häirete vastu ravi saanud, ei osanud poisi vanemad arvata, et vanaemal on endiselt vaimse tervise probleemid. David-Mario eest hoolitses vanaema tavaliselt siis, kui tema vanemad Cristina ja Dorinel olid tööl, vahendab The Sun.

Vanaema sõnas enda kaitseks, et tegi kõik endast oleneva, et lapselaps maffia käest päästa. Naine uskus, et maffia tahtis tema lapselast kätte saada, ja ütles, et tappis David-Mario vaid suurest armastusest. Vanaema hüüdis enne ka politsei järele, kuid sellest polnud suuremat kasu. Prokuröri sõnul mõistis Anghel hiljem, et tema lapselapsele ei kujutanud ohtu miski muu peale naise enda vaimse tervise.

David-Mario ema Cristina tunnistas, et poleks poega kunagi vanaema hoolde jätnud, kui oleks teadnud, et vaimse tervise hädad teda siiani kimbutavad. «Ma pole kunagi näinud, et Anghel oleks teinud minu poja juuresolekul midagi sellist, mis mind häiriks. Elena armastas enda lapselast väga ja David-Mario armastas teda ka,» ütles Cristina.