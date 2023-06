IMEARMAS ⟩ Põhikoolis lapse saanud naine sai 33-aastaselt vanaemaks

Ruth tervitas esiklast aastal 2005, kui ta käis veel põhikoolis. Värskelt vanaemaks saanud naine on enda uue ameti üle südamest õnnelik ning lisas, et lapselaps on talle parim kingitus. Clayton on üks nooremaid vanaemasid oma kodumaal Suurbritannias ja ka mujal maailmas ei jää ta rekordist kaugele, vahendab Mirror.

Kuigi noorelt emaks saamisega kaasneb pea alati ka pahupool, rääkis Ruth oma kogemusest, et kõikide noorte emade elu pole nii keeruline ja stressirohke, kui sageli arvatakse. Vanaema kohtus šokeerivat uudist kuuldes kohe tütre Rose’i poiss-sõbra perekonnaga ning rahunes kohe maha, sest mõistis, et peatselt ilmavalgust näev laps on heades kätes. «Kohe kui kuulsin, et Rose otsustab lapse alles jääda, olin tema jaoks olemas ja ise meeletult põnevil. Kohtusin ka lapse isa perekonnaga ning nad on lausa võrratud,» rääkis Ruth elevusega.

33-aastane vanaema tõi välja, et tema arust on noorelt laste saamine vaid positiivne, sest see tähendab, et lapsele on vanemaid ja vanavanemaid pikemaks ajaks. Kuuldes 14-aastaselt, et ta on rase, plaanis naine küll aborti teha, ent teel haiglasse mõistis, et tema süda ei lubaks seda teha. «Sain veel gümnaasiumigi lõpetatud ja edasi õppima mindud,» jätkas naine. Nüüd on Clayton teismelisena tehtud otsusega täielikult rahul.