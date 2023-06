SUUR KÜSIMUS ⟩ Kui tihti peaks teksapükse pesema?

Teksapükse tootmisega tuntuks saanud firma Levi’s disainidirektor Paul O’Neill on jaganud, et tema peseb oma pükse iga 30-50 kandmise järel. Mees sõnas, et ta soovitab teksaseid pesta üksinda pesumasinas, kasutades õrna tsükli ja külma veega programmi, sest siis ei kipu teksade värv tuhmuma. Lisaks ütles ta, et ta riputab alati oma püksid välja kuivama ning ei kasuta kunagi trummelkuivatust, kirjutab New York Post.

O’Neill selgitas, et mida rohkem teksariideid pesta, seda heledamaks need muutuvad ning kaotavad üsna ruttu oma ilusa värvi. Siiski tunnistas mees, et teksade pesemise sagedus sõltub väga palju enda eelistustest ja üht kindlat lahendust ei ole. Eksperdi sõnul on inimesed oma pükste puhastamisel väga loovad ja kasutavad nende värskendamiseks äädikat või pistavad need hoopis sügavkülma, et baktereid hävitada.

Rõivabrändi Bassike kaasasutaja Mary Lou Ryan on oma teksade pesemisel veelgi ekstreemsem, öeldes, et peseb teksaseid vaid siis, kui see on ülioluline ja kasutab vaid väikest kogust pehmendavat pesuvahendit.