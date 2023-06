Toby Addison sündis normaalse lapsena, kuid alates 11. eluaastast hakkas tema silmanägemine dramaatiliselt hääbuma ja varases teismeeas kaotas ta 80 protsenti oma nägemisest. 21-aastasel noormehel on nüüdseks jäänud alles umbes 4 protsenti nägemisest – ja see on viinud selleni, et ta on sattunud ebamugavatesse olukordadesse.