ÕIGLANE? ⟩ Valgevenes leiti lahendus, kuidas pedofiile karistada

Peaprokuratuuri pressiesindaja sõnul on ametkond heaks kiitnud tegevuskava, kuidas lapsi seksuaalselt kuritarvitanud inimest karistada. Selge on see, et pedofiili ohjeldavad vaid trellid, kuid lisaks vanglakaristusele määrab Valgevene kohus kurjategijale pedofiilia all kannatavate isikute sundravi, milleks on keemiline kastreerimine.