55-aastane ameeriklanna ütles, et otsustas kaalust alla võtta kuu aega enne, kui seriaali uus võttehooaeg algas. Särav kaunitar tunnistas, et isegi tema näiliselt veatu figuur ei püsi niisama tippvormis ja vanuse lisandudes on üha keerulisem kilosid kaotada. «Mu keha hakkas muutuma siis, kui algas menopaus,» tõdes ta seda, mida miljonid naised on samuti läbi elanud. Tänu trennile ja toitumisele kaotas ta viis kilo: «Olin 66 kilogrammi, nüüd 61.»