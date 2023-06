Seksitöötaja soetas endale kitsefarmi: kliendid teevad mulle nüüd omapäraseid kinke

Alice Little on sotsiaalmeedia staar, kes tegutseb Ameerika Ühendriikides seaduslikus bordellis. Ta on töötanud selles valdkonnas juba aastaid ning osutanud teenuseid Las Vegase lähedal asuvas Chicken Ranchis. Pandeemia ajal oli Alice sunnitud tööst pausi tegema, sest piirangute tõttu tema bordell suleti. Siis sähvatas naisele pähe mõte, mida äsja tekkinud vaba ajaga peale hakata - osta endale talu ja hakata kitsi kasvatama. «Sellest ajast, kui ma talu ostsin, on mul olnud kaks ajanõudlikku tööd: kitsede kasvatamine ja seksuaalteenuste pakkumine,» rääkis Alice.

Seksitöötaja ei hoidnud kitsefarmi ka enda klientide eest saladuses ning nüüd on hakanud ta neilt omanäolisi kingitusi saama. Samuti on naise klientuur tänu tema põnevale kaksikelule vaid kasvanud. «Kuna postitan sageli sotsiaalmeediasse fotosid, kus töötan farmis, olen saanud juurde palju uusi kliente,» avaldas naine väljaandele Dailystar. Alice’i uued kliendid, keda postitused kitsedega kõnetasid, on enamjaolt pärit Ameerika maapiirkondadest. Paljud mehed ja paarid, kes Little’i juurde tee leiavad, on ise talupidajad ja kingivad talle sageli loomi.