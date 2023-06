KAHETSUSVÄÄRNE LUGU ⟩ Lapsele riideid ostnud naiselt peteti välja 1200 eurot

Mel sai pangalt 1200 eurot tagasi, kuid negatiivne kogemus pani naise end rumalana tundma. «Olen tellinud internetist riideid alates 1997. aastast, kuid pole kunagi varem pettuse ohvriks langenud. Ilmselt on asi selles, et ma olen Instagramis täiesti uus,» tõdes ta.

Pettus leidis aset Instagrami kaudu, seega võttis teemal sõna ka Meta pressiesindaja. Tema sõnul on tegu kogu tööstust hõlmava probleemiga ning petturid kasutavad inimeste ülekavaldamiseks üha keerukamaid meetodeid. «Meie platvormidel on süsteemid kelmuste blokeerimiseks. Samuti korraldame teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et netikasutajad oskaksid petuskeeme hõlpsamini tuvastada,» selgitas Meta pressiesindaja. Instagrami kasutajad saavad kahtlast sisu märgates sellest paari klõpsuga teada anda ning uurimisse on seejärel kaasatud ka politsei.