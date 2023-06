Poplaulja ja endine Take Thati liige Robbie Williams katkestas laupäeval kontserdi, käskides bändil mängimine lõpetada. Kuulda oli, kuidas ta pöördus bändiliikmete poole sõnadega: «Ei, ma ei saa, lõpetage ära. Ma olen kuradima p***es omadega.»

49-aastane Robbie oli just alustamas oma hittlugu «Monsoon», kui ta pidi pausi tegema. Ta põhjendas oma kurnatust pika Covidi tüsistustega. Pikaajaline Covid-19 võib mõjuda inimestele väga erinevalt ja kui tõsiseks see osutuda võib, on alles vähe uuritud.