Doktor Arvis Sulovari ja Dawei Li juhitud uuring on esimene taoline uurimistöö, mis tõi otsese seose inimese silmavärvi ja alkoholisõltuvuse riski vahel. Li töötas aastaid, et luua 10 000 inimesest koosnev andmebaas, kellel on diagnoositud vähemalt üks psühhiaatriline haigus.