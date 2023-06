Mis on vanainimese lõhn ja kuidas seda vältida?

See on lõhn, mida keegi endale ei soovi. See on segu rohtudest, vanadest raamatutest, rõskest toast, nahast, kehalõhnadest, kopitusest ja veel mitmest komponendist kokku. See ei karga ninna, aga tunnete seda, kui vanu inimesi südamest kallistate.

Mis seda põhjustab?

Üks põhjus, mida inimesed paraku ise kontrollida ei saa, on naha vananemine. See on keemiline protsess. Vananedes oksüdeeruvad nahast erituvad õlid ja rasvhapped kiiremini ning vanema naha antioksüdantide kaitsevõime hakkab halvenema. Kui need liigsed rasvhapped segunevad õhuga, tekib aine nimega nonenaal.

Kuidas seda parandada?

Tervisliku eluviisiga on võimalik meie kehas toodetava nonenaali kogust mõnevõrra vähendada. Selleks ära suitseta ega tarbi liigselt alkoholi, maga piisavalt, tee mõõdukalt sporti ja jälgi, et toidulaud oleks mitmekesine ja tervislik.

7 viisi, kuidas vanainimese lõhnast lahti saada

1. Tuuluta tube, värske õhk ei saa olla bakterite ja hallituse kasvulava, mis tekitavad ebameeldivaid lõhnu.

2. Hoia oma kodu korras ja puhtana.

3. Ära kanna oma riideid pikka aega, isegi kui ei higista. Pese neid peale iga paari kandmiskorda.

4. Pese kaks korda päevas hambaid, kasuta hambaniiti ja hoolitse oma proteeside eest, kui neid kannad

5. Joo palju vett. Vähesel veejoomisel on muuhulgas otsene seos haisva uriiniga, mis veidikenegi lekkides ebameeldivalt ja tugevalt haiseb.

6. Piinlik puhtus. Vanainimesed kipuvad keha hügieeni unarusse jätma, aga see on väga halb. Tuleb ennast tihti ja korralikult pesta, mitte higistamine ei tähenda, et nahk oleks puhas.