Pennsylvanias elav Samantha Mitchell oli üllatunud ja samal ajal õnnega koos, et jõudis nii erilisel hetkel kaamera haarata. Ta ei suutnud oma silmi uskuda, kui tilluke Nyilah Daise Tzabari toetas käed ette, tõstis pea ja püüdis roomama hakata.

Kuna ta teadis, et lapsed nii vara roomata ei suuda, haaras ta telefonikaamera, et haruldane moment salvestada. Tütre roomamiskatsetus oli kestnud lausa terve minuti. Kaadris on kuulda Samantha ema häält, kes samuti oma pisikese ime tegudele innukalt ja elevusega kaasa elas.