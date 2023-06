5 kodust vahendit, millega sääsehammustuse sügelust leevendada

Kaerahelbepasta valmistamiseks sega võrdses koguses kaerahelbeid ja vett. Tõsta segu lusika abil marlile ja aseta see umbes kümneks minutiks sügelevale kohale. Seejärel pühi nahk puhtaks.

Kui sul on väga palju sügelevaid kohti, saad abi ka kaerahelbevannist. Puista 1 tass kaerahelbeid vannivette ja ligune selles umbes 20 minutit. Aeg-ajalt võid pehmeks muutunud kaerahelbeid ka ärritunud kohtadele hõõruda.

Jää aitab valusat kohta tuimestada ja turset vähendada. See pakub küll vaid ajutist leevendust, kuid abiks ikka. Ära jäta jääd sääsehammustusele kauemaks kui viis minutit, kuna külm võib nahka kahjustada. Samuti võid jäätüki panna lapi sisse.

Meel on antibakteriaalsed ja põletikuvastased omadused. Väike tilk mett sügelevale hammustusele vähendab põletikku. Lisaks ei teki sul kiusatust oma nahka kratsida, kuna kleepuv mesi tekitaks paraja segaduse.

Aaloel on põletikuvastased omadused, mis aitab sääsehammustustest tekkinud ebamugavustunnet leevendada. Murra natuke aaloed, kanna taime geeli ärritunud piirkonnale ja lase kuivada. Korda seda uuesti vastavalt vajadusele.

Sidrunmeliss on rahustava toimega ning see taim aitab hästi ka ärevuse ja kõhuhädade korral. Haki sidrunmelissi lehed peeneks ja aseta need otse sääsehammustuse peale. Sidrunmelissis sisalduvad eeterlikud õlid leevendavad põletikku ja kiirendavad paranemist.