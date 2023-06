Tori Spellingu 17 aasta pikkune abielu purunes

56-aastane Dean McDermott ja 50-aastane Tori Spelling on abielus olnud 17 aastat ning neil on 5 ühist last.

Mees andis oma Instagrami kontol täna, 17. juunil teada: «Raske südamega peame teada andma, et minu ja Tori Spelling otsustasime 17 aastat kestnud abielu lõpetada ja alustada uut teekonda. Meie 5 last jäävad meid alatiseks ühendama ning me jätkame nende armastavate vanematena. Palume teil kõigil austada meie privaatsust sellel raskel ajal, kui püüame oma tunnete ja elumuutustega toime tulla.»

McDermott ja Spellingu ühised lapsed on pojad Liam (16), Finn (10) ja Beau (6) ning tütred Stella (15) ja Hattie (11).