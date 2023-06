Keskealine paar visati pikaaegsest elupaigast välja: te olete siin elamiseks liiga vanad

Glenn ja Sheena Tunnicliff on vaid 50- ja 57-aastane ning elanud viimased kaheksa aastat Austraalias East Sussexis. Paaril on samuti kaks tütart, Tamzin ja Molly, ent neil lubab riik kohapeale elama jääda.

Paraku vanematele erandit ei tehtud ning seega tuleb neil 4. augustiks enda kodu seljataha jätta. Samuti on pereema Sheena sunnitud sulgema oma eduka reisifirma, kus on lisaks temale veel kaks töötajat. Naine rääkis kohalikule uudistekanalile 9 News: «Me ei taha Ühendkuningriiki tagasi minna – oleme oma elu ju siin üles ehitanud.» Paar tõdes nukralt, et nad on määravast vanusest 45 nüüd vanemad ja Austraalia neile seetõttu enam vastu ei tule.

Need variandid paistsid perele ebanormaalsed ja pereema sõnas, et nad jäävad ilmselt alatiseks lihtsaks töölisklassi perekonnaks. Siiski lubas Sheena, et nemad alla ei anna ja proovivad viisa endale mõnel muul viisil hankida. «Riigist lahkumine oleks meile väga masendav, midagi tuleb ette võtta. Me ei tulnud siia elama selleks, et tagasi Suurbritanniasse minna.»