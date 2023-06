EESTI FOLKLOOR, MASKOTID JA PALJASTUSED ⟩ ERKI moeshow näitas erakordselt kõrget taset

Esikoha pälvis Romet Kaljo kollektsioon «Black sheep» . «Ma ei saaks teisiti, et ei ole teinud seda, mida hetkel teen. Pean läbi loomingu ennast avama, et minna edasi,» ütleb Romet Kaljo, kollektsiooni «Black Sheep» autor. Need mõtted, mida Kaljo oma kollektsiooni kirjeldades jagab, on erakordselt sisekaemuslikud. Kaljo tõstatab olulisi küsimusi, seesuguseid, mille tunnevad ära paljud - «miks ma olen selline?» «kas olengi "must lammas"? Graatsilise, atraktiivse ja elava käekirjaga, on Kaljo valitud kombinatsioonid värvidest, lõigetest ja materjalidest teinud temast huviäratava noore moekunstniku. Võib kindlusega öelda, et see on «mustade lammaste» suurim tugevus.

Teisena sai tunnustatud Hanna-Tiina Pekk kollektsiooniga «Just Married». Kollektsiooni autori sõnul on see pühendatud abiellu astuva pruudi kaitsejatele, nii ei kohta me tema komplektide hulgas klassikalisi pruudirõivaid, vaid rüütellikke, moodsaid teksamaterjali pühitsevaid disaine. Huvitav on, et noor moekunstnik ei ole oma isiklikus elus veel ühtegi pulma väisanud - millest johtus teema valik? Hanna Tiina Pekki huvitavad pärimuslikud elemendid, pulm on siinkohal raamistav traditsioon. «Põhja-Eesti käised on rahvarõivaste juures suureks lemmikuks, need on minu kollektsioonis esindatud.» Teise kursuse tudengi jaoks on «Just Married» esimene EKA-s loodud kollektsioon, kusjuures eriti ägedaks peab ta tööprotsessi ise.