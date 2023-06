Lihtsad viisid, kuidas jalatsites ebameeldivast lõhnast lahti saada

Sooja ilmaga on pigem tavaline, et jalanõud muutuvad seest umbseks ning jalad hakkavad higistama. Seetõttu püüa sooja ilmaga kanda rohkem lahtiseid jalatseid.

Esiteks soovitas naine, kellel on TikTokis üle 91 tuhande jälgija, pihustada jalanõudesse kuivšampooni. Lisaks ütles naine, et ebameeldivat lõhna saab peita teepaki abil, kui see jalanõudesse asetada. Ta soovitas jalatsitesse ka söögisoodat valada, mis aitab samuti ebameeldivad lõhnad neutraliseerida.