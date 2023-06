Helen pani ennast seksikalt riidesse ja läks meest tervitama, aga kaasa reaktsioon lõi tal jalad alt

Lugeja Helen (nimi muudetud) rääkis taustaks, et nad on üle kümne aasta mehega koos elanud, neist seitse abielus olnud. Peres kasvab kaks last ja kui pisem neist lasteaiaealiseks saab, soovivad nad veel ühes pisikest marakratti perelisaks. Aga Helenil on suur mure, sest riigisektoris töötav abikaasa on nii hõivatud ja stressis, et paari isiklik elu on täiesti unarusse vajunud.