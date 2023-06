FOTOD ⟩ Aias päevitanud naine vihastas naabrite käitumise peale

«Kord märkasin, kuidas naabrimehe majas kardinad liikusid, ta luuras minu järele. Olen kindel, et nii mõnedki naabrid imetlevad mind, samas kui teised on minu alasti päevitamisest hämmingus. Tunnen, kuidas vahel mõni uitav pilk mind üle aia piilub,» rääkis naine.

Kayleigh on naabrite käitumisest ärritunud ja usub, et nad rikuvad tema õiguseid privaatsusele. Kaunitari sõnul peaksid inimesed tegelema oma asjadega ja lõpetama naabrivalve. Enda sõnul on ta oma krundile juba kõrge aia pannud, kuid ta on veendunud, et ilmselt peaks see piilujate tõttu veelgi kõrgem olema.