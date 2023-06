Üllatav seos rindade ja kohvi joomise vahel

Nimelt võivad need daamid, kes joovad kolm tassi kohvi päevas, vähendada rinnavähi tekke tõenäosust. Rootsis läbiviidud uuringud (milles osales 270 naist) näitasid ka, et umbes pooled naistest kannavad geeni, mis paneb kohvi joomisel rinna kokku kuivama. «Nad muutuvad väiksemaks, kuid ei kao ära,» kinnitas Jernstroem. See on vähemalt kergendus.

Ta lisas: «Igaüks, kes arvab, et suudab ainuüksi rinnahoidja mõõtude järgi ära arvata, millised naised on kohvijooja, pettuvad. Asi on selles, et rinnal on kaks mõõdet – korvi suurus ja ümbermõõt, nii et te ei saa arugi.»