22-aastase Janeti jalad tõmbavad ka võõraste pilke: «Tavapoest ma jalatseid ei saa»

22-aastane Janet Nyholm on oma väikese kinganumbri tõttu lugematul arvul võõraste hämmingus pilke saanud. Espoos elavale naisele on sobivate jalanõude leidmine tõeline väljakutse, sest tema jalanumber on nii pisike, et täiskasvanute kingapoodi tal asja ei ole. Naine rääkis Iltalehtile , kui keeruline on nii ebatavalise jalanumbriga elada.

Janeti jalanumber on 33, mis on tavaliselt algkoolitüdrukute suurusnumber. Suurim probleem ongi see, et laste kingad on ju eakohase disainiga: sädelevad, krõpsudega, lehvidega jne. Janet on väga hädas, sest ilusad jalatsid on tema üheks naiselikuks nõrkuseks.