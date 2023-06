AASTAKÜMNED VALESID ⟩ Rutiinne tervisekontroll paljastas mehele valusa tõe: ükski laps pole minu bioloogiline järeltulija

55-aastane Richard Mason on Suurbritannias edukas ärimees, kelle vara hinnatakse miljonites. Ühel päeval, kui arst pani talle raske diagnoosi, selgus, et tema naine Kate, kellega ta on üle kahekümne aasta koos olnud ning kolm last saanud, on kogu abielu aja alatult valetanud.

Richardil ja Kate'il oli koos kolm poega: Will ning kaksikud Ed ja Joel. Kui Will oli 23-aastane ja kaksikud 19-aastased, tegid Richard ja Kate raske otsuse oma abielu lahutada. Paarina nad omavahel ei toiminud, kuid said normaalselt läbi ja laste huvides jäid läbi käima. Nende sõnul oli see parim asi, mis nad oma suhtega teha said. Kuigi paar läks lahku üldiselt tülitsemata, ei mõistnud Richard naise motiivi temalt väga suuri summasid saada. «Me leppisime lahutades, et teen ühekordse kuue miljoni euro suuruse makse, mis muuhulgas katab ka kõik laste erakoolide õppemaksud, kuid naine hakkas üha suuremaid summasid juurde soovima.»