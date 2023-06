Naine oli 3 minutit surnud ja nüüd juhtub temaga kummalisi asju

Jade ütleb, et selle kogemuse tõttu ta ei karda enam surma. «Enne ma kartsin surma kohutavalt, aga kui see tegelikult juhtus, oli mul null hirmu,» avaldas ta. «Mäletan, et tundsin end enne halvasti, tõeliselt vastikult. Olin kurnatud, letargiline, mul oli süda paha ja suu oli kuiv nagu kõrb. Läksin välja suitsetama ja kui ma olin lõpetanud ning tõusin püsti, teadsin, et olen hädas. Minu prioriteet oli sisse tagasi jõuda. Ma ei saanud vist sel hetkel aru, et ma suren, aga ma sain aru, et minestan.»