ÜLLATAV ⟩ 72-aastane naine avaldab, miks ta vaid 20ndates meestega kohtamas käib

Kui Kelly Howard, kelle tegelik nimi on privaatsuse huvides varjatud, kolis Californiast New Jerseysse, tahtis ta oma ellu põnevust lisada, seega hakkas ta kaasaegsel viisil endale kaaslast otsima. Väikse uurimistöö tulemusena leidis daam kohtingusaidi Cougar Life, mis aitab temavanustel naistel noorte meestega tutvuda.

Howard on olnud kohtingusaidi liige juba viis aastat ja ta saab siiani iga päev sõnumeid umbes 10–20 mehelt. Kuigi mõnede neist jaoks on ta vaid kirjasõber, käib naine osade austajatega ka kohtingutel. Ta avaldas Insiderile, et esimesel kohtingul joob ta noormehega tavaliselt paar kokteili ja seejärel võib asi juba hotellini viia. «Veetsin kord ühe noormehega öö koos ja see oli taevalik,» rääkis ta ühest hiljutisest kogemusest mehega, kelle juurde daam sõitis kauem kui tund aega.

Kelly paljastas, et on kaaslase otsingul isegi mõne tähendusrikka sideme loonud. Tema ja üks mees, kes on 20. eluaastate lõpus, olid viis aastat teineteisele sõnumeid saatnud, kuid nad polnud kunagi kohtunud, sest mees elas temast kaugel. Alguses Kelly ei uskunud, et ta võiks päriselt see inimene olla, kuna noormees oli uskumatult ilus.

Daam tunnistas naerdes, et avaldas mehele soovi temaga videokõne teha, nii et mees hoiab üleval oranži õhupalli, et näidata, et ta on tõeline. Viis aastat hiljem on paar ülilähedane ja nad räägivad teineteisele kõike.

Kelly sõnul peitub noorte meeste eelis selles, et nad on muutustele avatumad. Nad austavad vanemaid naisi ja soovivad uusi asju proovida, tõdes naine.