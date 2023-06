HIRMUTAV ⟩ Lastekodus märatsenud kasvandik ähvardas töötajad tappa. «Pidime turvalisuse huvides tualetti põgenema»

Foto on illustratiivne.

Soome lastekodus leidis aset juhtum, kus teismeline tüdruk lõhkus lastekodu ruumid ja ähvardas töötajad tappa. Töötajad pidid turvalisuse huvides tualetti põgenema. 16-aastase kasvandiku raevu põhjuseks oli see, et neiu ei saanud kasutada oma telefoni, nagu see varem kokku lepitud oli.