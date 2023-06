TRAAGILINE ⟩ Kuue lapse ema sai laste ees äikselt löögi

«Mäletan valu ja põlemislõhna,» meenutas Krone juhtunut. «Ma ei mõelnud millelegi muule, kui vaid sellele, et see hetk kiiresti läbi saaks.» Naise üheksa-aastane poeg Tristan kutsus seejärel ruttu kiirabi ja selgitas neile olukorda. Kõnes oli kuulda ka, kuidas poeg palub ,et ta ema ei sureks. Veidi hiljem tabas Kronede kodu veel üks välgunool, lüües seekord teises toas olnud lauaarvutisse.