HIRMUS LUGU ⟩ «Suure paugu teooria» täht oleks äärepealt jalast ilma jäänud

2010. aasta septembris ratsutas Cuoco Los Angeleses olevas rantšos, kui tema hobune äkki ehmatas. Ta kukkus, hobune üritas temast üle hüpata, kuid maandus tema vasakule jalale. «Ta astus mulle peale ja ma mäletan seda selgelt, sest kui juhtub midagi nii hullu on, kulub sul sekund mõistmiseks,» kirjeldas ta šokki, mida esmalt tundis. «Ma mõtlesin, et kas ma kukkusin suurde lehehunnikusse, sest ma kuulsin suurt praginat.» Kuid tema esialgne segadus oli lühiajaline. «Mul kulus umbes viis või kümme sekundit, et mõista – need ei olnud 400 puulehte, vaid minu luud.»

Paanikas Cuoco viidi kohe haiglasse. Ta sääreluu oli nii katki, et tükid turritasid läbi naha. «See oli lihtsalt kohutav, kohutav, kohutav luumurd,» ütles ta. Cuoco pidi enne operatsioonile minekut allkirjastama paberi, mis annab arstidele loa tema jalg amputeerida, kui see peaks vajalik olema.

Kui Cuoco pärast operatsiooni toibus, vaatas ta esimese asjana, kas tema jalg on alles. Kirurgid suutsid tema jala päästa. Arstid arvasid, et ta ei saa kolm kuud kõndida, kuid tema paranemine oli imekiire, vahendab PopSugar. Juba kahe nädala pärast naasis ta «Suure paugu teooria» võtteplatsile. Nüüd meenutavad õnnetust vaid tema jalas olevad poldid ja operatsioonist jäänud armid. «Mul läks lõpuks kõik hästi,» ütles Cuoco. «Mul on mõned ägedad armid. Need tekitavad minus tunde, et ma olen lahe.»