Britney Spearsi perekond usub, et Britney on äärmiselt ohtlikus eluetapis ja halvas mentaalses seisundis ning võib peatselt surra.

Nii Britney lähedased kui fännid lootsid, et pärast eeskoste alt vabanemist algab lauljataaril uus ja õnnelik ning edukas eluperiood. Kuid viimased ajad on näidanud, et lauljannaga pole kõik korras, sest ta on postitanud sotsiaalmeediasse mitmeid väga emotsionaalseid ja veidraid sõnumeid. Lisaks loobus ta vahepeal nädalateks sotsiaalmeedias, tekitades sellega palju spekulatsioone.