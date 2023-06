IMELINE ⟩ Printsess Madeleine jagas oma seni avaldamata pulmafotosid

Pildipostituses on näha kaunist pruuti ja tema ema, kuninganna Silviat, loomulikult on fotomeenutus ka armastajapaarist endal. Ühele on jäädvustatud õrn pulmasuudlus, teisele paari üks esimesi tantse abikaasadena.

Madeleine ja ärimees Chris O'Neill kohtusid 2010. aastal New Yorgis. Paar kihlus 2012. aasta oktoobris. Neil on kolm last: printsess Leonore (9), prints Nicolas (7) ja printsess Adrienne (5). Selle aasta märtsikuus andis aastaid Floridas elanud paar teada oma kavatsusest augustikuus tagasi Rootsi kolida. Perekond asub elama Stockholmi Östermalmi samasse majja, kus Madeleine enne Ameerikasse kolimist elas. Madeleine’i lapsed jätkavad kooliteed Rootsis. Nende Rootsi naasmise põhjus on soov olla rohkem koos Madeleine'i perekonnaga.