Üks seelik kogu eluks — vaata, kuidas OmaMood sidus pärimust modernsusega

«Vahest ongi jätkusuutlikuse oluliseim aspekt just traditsioon, mis meis kestab, lõuendil, milleks on meie armas Eestimaa ja selle loodus. See ei lähe kunagi moest välja ega sunni sind igal hooajal uut garderoobi soetama.» Peakorraldaja Karina Kirs.

Peakorraldaja Karina Kirsi sõnul on OmaMood eesmärgiks innustada Eesti andekaid moeloojaid kasutama oma loomingu juures Eesti rikkalikku pärandvara. Suur rõhk on ka keskkonnasäästlikkusel ning loodussõbralike materjalide kasutamisel. Kirsi sõnul on kõik OmaMood moeetendusel osalenud disainerid kasutanud loodust säästvaid materjale ning disaine, mis on sajandeid kestnud. «Vahest ongi jätkusuutlikuse oluliseim aspekt just traditsioon, mis meis kestab, lõuendil, milleks on meie armas Eestimaa ja selle loodus. See ei lähe kunagi moest välja ega sunni sind igal hooajal uut garderoobi soetama.»