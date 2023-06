5 asja, mida mees seksi ajal teeb, kui ta sind armastab

1. Ta tahab sind õnnelikuks teha

Kui ta tahab, et sa oleksid voodis õnnelik, ei tohiks see teda hirmutada, kui sa tema kliitori hõõrumise taktikat (mõistagi viisakalt) kritiseerid. Tunnete korral tahab ta õppida, mis sulle meeldib, ja võtta selle jaoks aega.

2. Tema orgasm on teisejärguline

Tema jaoks ei tähenda seks mitte ainult pornofantaasiate realiseerimist. Ta ei tohiks arvata, et tema peenis on ainuke staar voodis, sest vulva on isegi suurem diiva. Ja see ei tohiks teda kannatamatuks muuta. Proovi erinevaid asju ja ära lase end survestada, kui sulle ei meeldi näiteks anaalseks.

3. Ta mõistab ebakindlust

Ebakindlus ajab krampi ja muudab lõdvestumise raskeks. Kui ta otsib vaid lühikest vahekorda, ei pruugi ta sinu emotsionaalsetele vajadustele suurt tähelepanu pöörata, vaid keskendub puhtalt omaenda seksuaalsele naudingule. Kuid me ei ole robotid ja mõnikord on vaja oma tundeid väljendada. Parimal juhul võtab ta sinu ebakindluse ära, öeldes, et armastab sind just sellisena, nagu sa oled.

4. Ta räägib oma eelistustest

Suhtes peaks avatus olema vastastikune. Kui ta armastab sind, peaks ta olema valmis ka sulle avanema, sest see suurendab usaldust üksteise vastu. Nii et kuula tähelepanelikult, kui ta räägib oma seksuaalsetest eelistustest ja soovidest.

5. Te teete muid asju ka peale seksi