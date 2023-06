100 kilo kaotanud naine jäi ilma millestki väga olulisest: mu halvim õudusunenägu sai tõeks

Scarlet pihtis Kennedy Newsile, et on alates lapsepõlvest olnud turskemat sorti ning pidanud väga palju narrimist ja kiusu taluma. Teda kutsuti koolis varurehviks, trullakaks, sundisid teda jooksma ja soovitasid tal end surnuks süüa, et keegi ei peaks talle enam kunagi otsa vaatama. Mõistagi jättis see tema hinge korvamatult suure kuristiku, mis pole täielikult paranenud tänaseni.