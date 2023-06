64 TUHAT EUROT ⟩ Teismeline tüdruk kulutas kogu oma pere raha arvutimängudele

Enne koolist telefonikõne saamist polnud naine tütre muutunud harjumusi tähele pannudki. Murelik kõne ajendas Yiwangi oma pangakonto jääki vaatama, millele järgnes šokk: tema kontol, kus oli enne 64 tuhat eurot, on nüüd vaid 7 senti.

Naise sõnul kulutas tema tütar hiigelsumma vaid viie kuuga, ostes 16 tuhande euro eest arvutimänge ja tehes 30 tuhande euro eest mängusiseseid oste. «Ma poleks kunagi arvanud, et 13-aastane tüdruk võiks midagi sellist korda saata,» tunnistas Yiwang telekanalile Elephant News. «See tundub nagu halb unenägu, mu pea on plahvatamas.» Tütar kaitses ennast, öeldes, et ta ei saanud aru, kust raha täpselt pärineb - teismeline teadis vaid, et tema ema pangakonto on seotud tema telefoniga.

Arvatakse, et tüdruk kustutas tehingute kohta tulnud sõnumid telefonist, et enda kulutusi vanemate eest varjata. Samuti avaldas nooruk, et lisaks enda kulutustele jagas ta heldelt raha oma klassikaaslastele, kes tahtsid samuti tasulisi arvutimänge mängida.

«Kui ma neile mängude jaoks raha ei andnud, tülitasid nad mind terve koolipäeva,» tõdes tüdruk kurvalt. «Ma ei saanud sellest isegi õpetajale rääkida, sest kartsin, et õpetaja ütleb mu vanematele ja nad saavad pahaseks.»

Yiwang üritab nüüd lapse mänguharjumuste tõttu kaotatud raha tagasi saada. Naine on taotlenud tagasimakseid mitmelt platvormilt, kuid pole seni raha kätte saanud.