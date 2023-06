Okungi sõnul kaalus ta enne veepaastu alustamist 150 kilogrammi. «Võtsin alla 45 kilo. See on ebareaalne – uus mina, uus elupeatükk. Minult küsitakse pidevalt üht ja sedasama küsimust: kuidas ma seda tegin? Vastus sellele on lihtne. 40 päeva ei söönud ega joonud ma midagi peale vee,» tunnistas sportlane.