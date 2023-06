SUUR GALERII ⟩ Babori suvealguse pidu tõi Telegraafi terrassile kõige säravamad kaunitarid

Peo eesmärk oli tänada oma kliente, tähistada suurejooneliselt suve algust ning jagada ilu-uudiseid. Babor Eesti juhi ja tõeliselt pühendunud nahahooldusspetsialisti Evelin Ainomäe sõnul on nende peod juba legendaarsed, kuid nende suurimaks missiooniks on siiski hoolitseda oma klientide naha eest. «Meil kõigil on vaid üks ja ainus nahk ja meie missioon juhtiva ekspertkosmeetika Babor esindajatena on hoolitseda selle eest, et see oleks alati suurepärases vormis.»