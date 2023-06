19-aastane Emilia on keskkooli astumisest saati öösiti taksojuhina töötanud. Nüüd räägib ta, milline on öötöö taksoroolis – ja millised klientide kommentaarid tekitavad kõige rohkem meelehärmi.

Kui teised samaealised noored lähevad reede õhtul välja pidutsema, hüppab 19-aastane soomlanna Emilia taksorooli, et elamiseks raha teenida.

Emilia on taksojuhina töötanud umbes poolteist aastat. Huvi selle ameti vastu tekkis tal kaks aastat tagasi suvel, kui ta taksojuhina töötava koolivennaga hängis

Aeg-ajalt kuulen vanematelt meesklientidelt näiteks küsimust, et kui palju ta peaks mulle maksma, et temaga hotelli läheksin.

Pärast seda 1,5 aastat ei imesta ma enam eriti, kui kliendid mind kohtingule kutsuvad või muid ettepanekuid teevad – suhtun sellesse kõigesse huumoriga. Vastuseks võin sageli naeratada, et olen kiitusest meelitatud, aga pakun, et ehk õnnestub neil leida ikka keegi omavanuseline sõber. Mõned kliendid on isegi vihaseks saanud, kui ma pole nendega kaasa läinud.